Tesla отзывает 137 Model Y из-за риска потери контроля над рулевым управлением

Американская Tesla объявила о добровольном отзыве 137 электромобилей Model Y, выпущенных в 2022-2023 гг., из-за риска потери контроля над рулевым управлением.

"Незафиксированное крепление может привести к отсоединению рулевого колеса от рулевой колонки, что может привести к потере контроля над рулевым управлением и увеличивает риск аварии", - говорится в сообщении компании, направленном в Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA).

Tesla заявила о пяти обращениях водителей по этому поводу. При этом отмечается, что компании не известно о каких-либо происшествиях или авариях, связанных с данной неисправностью.

Котировки акций Tesla растут на 2,6% в ходе торгов в понедельник. С начала текущего года рыночная стоимость автопроизводителя подскочила более чем на 78% (до $678,2 млрд), в то время как фондовый индекс Nasdaq Composite прибавил 26,6%.