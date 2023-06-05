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Дальнее зарубежье 05.06.2023 23:00

США и Индия согласовали план сотрудничества в оборонной промышленности

Глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Индии Раджнатх Сингх в ходе переговоров в Дели согласовали план по сотрудничеству в сфере оборонной промышленности, говорится в заявлении индийского военного ведомства.

"Они заключили "дорожную карту" для сотрудничества в оборонной промышленной сфере между Индией и США, которая будет определять направление политики в ближайшие несколько лет", - указано в заявлении.

Кроме того, министры договорились определить "возможности для совместного развития новых технологий".

В Пентагоне в свою очередь по итогам переговоров указали, что новая "дорожная карта" позволит "активизировать сотрудничество в сфере технологий и совместное производство в таких сферах, как воздушные боевые и наземные системы обеспечения мобильности, разведка, слежение, распознавание, боеприпасы и подводная сфера".

В американском военном ведомстве также добавили, что министры обсудили важность инноваций в сфере обороны и сотрудничества, в частности в космосе и киберпространстве.

Остин посетил Индию с визитом 4-5 июня.

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Тэги: США, ИНДИЯ, ОБОРОНА, СОТРУДНИЧЕСТВО


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