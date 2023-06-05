Нефть замедлила рост

Цены на нефть продолжают расти в понедельник, хотя и несколько более умеренными темпами, благодаря решению ОПЕК+ сократить квоты на добычу.

Августовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:02 подорожали на $1,04 (1,37%) - до $77,17 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на июль на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени повысились на $0,97 (1,35%) - до $72,71 за баррель.

Страны ОПЕК+ на заседании в Вене 4 июня приняли решение снизить уровень квот на добычу нефти еще на 1,4 млн баррелей в сутки - до 40,46 млн баррелей. Государства, добровольно снижающие добычу с мая на 1,66 млн б/с, продлят сокращения на весь 2024 год.

Между тем Саудовская Аравия уже в текущем году дополнительно сократит добычу на 1 млн б/с.

"Уменьшение добычи сокращает понижательные риски, однако не дает уверенности в том, что спрос достигнет ожидаемых показателей во втором полугодии", - отметила старший трейдер CIBC Private Wealth Ребекка Бэбин.

"В идеале, Саудовская Аравия хотела бы видеть цены на нефть выше $80 за баррель", - добавила основатель Vanda Insights Вандана Хари.