Американская Navistar отзывает свыше 92 тыс. грузовиков и автобусов

Американская Navistar отзывает 92,193 тыс. грузовиков и автобусов из-за того, что в определенных случаях не загорается индикатор антиблокировочной системы (ABS).
Кампания затронет транспортные средства, выпущенные в 2021-2023 гг. В их число входят грузовики моделей International LT, MV, RH, HX, HV, Lone Star, электрогрузовики eMV, а также около 1,16 тыс. коммерческих автобусов и 19,4 тыс. школьных автобусов, говорится в сообщении Национального управления безопасности дорожного движения (NHTSA).
В нем отмечается, что сообщений о происшествиях или авариях, связанных с этой неисправностью, не поступало.
Азербайджанские военные участвуют в международных учениях "Anatolian Phoenix - 2023" в Турции
Главы ВМС Азербайджана и Италии провели встречу в рамках выставки "Seafuture 2023"
Байрамов обсудил с содокладчиками Мониторингового комитета ПАСЕ нормализацию отношений между Баку и Ереваном
Туркменистан начал уборку пшеницы, планирует собрать 1,4 млн т
"КазМунайГаз" по итогам 2022г увеличит дивиденды в 1,5 раза
Страховые компании мира собрали рекордные 5,6 трлн евро премий в 2022г
Актеры Голливуда проголосуют по поводу забастовки вслед за сценаристами
В Азербайджане за 24 часа выявили всего один случай COVID-19
Власти Азербайджана оценили слабые и сильные стороны экономики Нахчывана
Алиев утвердил Госпрограмму развития Нахчывана до 2028г
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Nobel Energy и Министерство Энергетики подписали Меморандум о Взаимопонимании по строительству солнечной электростанции мощностью 400 МВт
Nar поддержал открытый турнир по триатлону «IronWind»
Kapital Bank получил очередную престижную международную награду
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС