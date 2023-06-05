Американская Navistar отзывает свыше 92 тыс. грузовиков и автобусов

Американская Navistar отзывает 92,193 тыс. грузовиков и автобусов из-за того, что в определенных случаях не загорается индикатор антиблокировочной системы (ABS).

Кампания затронет транспортные средства, выпущенные в 2021-2023 гг. В их число входят грузовики моделей International LT, MV, RH, HX, HV, Lone Star, электрогрузовики eMV, а также около 1,16 тыс. коммерческих автобусов и 19,4 тыс. школьных автобусов, говорится в сообщении Национального управления безопасности дорожного движения (NHTSA).

В нем отмечается, что сообщений о происшествиях или авариях, связанных с этой неисправностью, не поступало.