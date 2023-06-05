Нетаньяху после разговора с Маском поручил разработать национальную политику Израиля в области ИИ

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел разговор по телефону с бизнесменом Илоном Маском и с гендиректором разработчика платформ искусственного интеллекта OpenAi Сэмом Альтманом о возможностях и опасностях ИИ, сообщают израильские СМИ со ссылкой на канцелярию премьера.

"В ближайшие дни я намерен созвать аналитические центры для обсуждения национальной политики в области искусственного интеллекта как в гражданской сфере, так и в сфере безопасности", - приводит канцелярия заявление Нетаньяху по итогам разговора.

"Все меняется с головокружительной скоростью, и Израиль должен сформулировать национальную политику по этому вопросу", - отмечается в нем.

Альтман также ранее встречался с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьером Британии Риши Сунаком. Маск в конце мая побывал в Китае и провел там серию встреч с высокопоставленными официальными лицами.