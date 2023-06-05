Премьер Великобритании об идее назначения Уоллеса генсеком НАТО: его уважают, он много сделал для альянса

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак, отвечая на вопрос о возможности кандидатуры министра обороны королевства Бена Уоллеса на пост генсека НАТО, заявил, что он уважаем во многих странах мира и внес значительный вклад в укрепление альянса.
"Я бы сказал, что Бен пользуется значительным уважением среди его коллег в мире, особенно за ту роль, которую он сыграл в связи с ситуацией на Украине", - сказал Сунак на пресс-конференции в Кенте.
"Великобритания всегда играла ведущую роль по поддержке НАТО", - отметил он.
На прошлой неделе Уоллес в интервью агентству ДПА сказал, что ему нравится его нынешняя работа, но пост главы НАТО также "хорошая работа".
Издание The Telegraph накануне писало, что по его данным Сунак попытается убедить президента США Джо Байдена поддержать кандидатуру Уоллеса на пост генсека НАТО. Переговоры должны состояться на этой неделе в Вашингтоне.
Срок полномочий нынешнего главы альянса Йенса Столтенберга истекает в конце сентября. Однажды он уже продлевался, и не исключено, что это может повториться. Среди других потенциальных кандидатур на этот пост - премьер Нидерландов Марк Рютте, премьер Испании Педро Санчес, премьер-министр Дании Метте Фредериксен, а также эстонский премьер Кая Каллас.
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