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Дальнее зарубежье 05.06.2023 20:14

Минфин США ввел санкции против семи россиян и компании-производителя керамики

США внесли в санкционный список семь россиян за предполагаемые попытки дестабилизации ситуации в Молдове, сообщает в понедельник американский Минфин.

"Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) сегодня поместило под санкции семь членов российской группировки, связанной с разведывательными структурами, за их причастность к кампании по дестабилизации... в Молдове. Также в список внесена компания, которой владеет один из попавших под санкции лиц", - говорится в пресс-релизе ведомства.

Как утверждают в американском Минфине, мера направлена на "противостояние попыткам России оказать зловредное влияние в Молдове".

Санкции вводятся против Светланы Бойко, Василия Громовикова, Глеба Хлопонина, Алексея Лосева и принадлежащей ему керамической мастерской Perko Julleuchter, Юрия Маколова, Константина Сапожникова, Анны Травниковой. В Минфине полагают, что эти люди пытались дестабилизировать обстановку в Молдове.

Занесение в санкционный список OFAC предусматривает замораживание активов и запрет на осуществление транзакций.

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Тэги: США, РОССИЯ, САНКЦИИ


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