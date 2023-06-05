Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8184 RUR   0.021 GBR   2.113 TRY   0.0805

Цена на нефть

02.06 $/bbl +/- WTI 71.74 +1.64 Brent 76.13 +1.85

Оборона 05.06.2023 20:42

Азербайджанские военные участвуют в международных учениях "Anatolian Phoenix - 2023" в Турции

В турецком городе Конья стартовали международные поисково-спасательные учения "Anatolian Phoenix - 2023" с участием военнослужащих различных стран.

"В международных учениях, которые проводятся на авиабазе в городе Конья, Азербайджан будут представлять пилоты, технический состав и авиационная техника ВВС Азербайджана, военнослужащие ВМС и сил специального назначения", - говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

Учения "Anatolian Phoenix - 2023" продлятся до 16 июня.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ВОЕННЫЕ, ТУРЦИЯ, УЧЕНИЯ


Похожие новости


МИД Азербайджана назвал судебный процесс в Армении над двумя азербайджанскими военными сфабрикованным Азербайджанские военные пресекли попытку армянских НВФ в Карабахе подготовить окопы Парламент Турции поддержал продление на год пребывание турецких военных в Азербайджане Пашинян сообщил о гибели 49 армянских военных в ночных боях на границе с Азербайджаном Армения при посредничестве РФ передала Азербайджану двух военнослужащих, два дня назад оказавшихся на армянской стороне На границе с Азербайджаном пропали двое армянских военных Более 10 армянских солдат попали в больницу после драки с азербайджанскими военными Военные России и Азербайджана ведут плотный диалог - Песков об обломках "Искандеров" в Карабахе Минобороны РФ сообщает об освобождении двух военных Азербайджана, которых задержала СНБ Армении В Карсе начались совместные азербайджано-турецкие военные учения

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az