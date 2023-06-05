В турецком городе Конья стартовали международные поисково-спасательные учения "Anatolian Phoenix - 2023" с участием военнослужащих различных стран.
"В международных учениях, которые проводятся на авиабазе в городе Конья, Азербайджан будут представлять пилоты, технический состав и авиационная техника ВВС Азербайджана, военнослужащие ВМС и сил специального назначения", - говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.
Учения "Anatolian Phoenix - 2023" продлятся до 16 июня.
Н.Аббасова
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