Азербайджанские военные участвуют в международных учениях "Anatolian Phoenix - 2023" в Турции

В турецком городе Конья стартовали международные поисково-спасательные учения "Anatolian Phoenix - 2023" с участием военнослужащих различных стран. "В международных учениях, которые проводятся на авиабазе в городе Конья, Азербайджан будут представлять пилоты, технический состав и авиационная техника ВВС Азербайджана, военнослужащие ВМС и сил специального назначения", - говорится в сообщении Минобороны Азербайджана. Учения "Anatolian Phoenix - 2023" продлятся до 16 июня. Н.Аббасова

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