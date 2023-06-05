Макрон против открытия офиса НАТО в Токио

Президент Франции Эмманюэль Макрон не согласен с предложением об открытии офиса НАТО в Токио, так как не считает это направление приоритетным для альянса, пишет в понедельник издание The Financial Times со ссылкой на источники.
По словам неназванного французского чиновника, глава государства считает, что альянс должен ограничить свою географию "северной Атлантикой".
Кроме того, в Париже считают, что открытие такого представительства НАТО может "подорвать доверие к Европе со стороны Китая". Согласно источнику, знакомому с обсуждениями этой темы в НАТО, Франция "неохотно поддерживает любые инициативы, которые ведут к напряженности между НАТО и Китаем".
На прошлой неделе Макрон заявил, что, "если мы подтолкнем НАТО к расширению спектра и географии, мы совершим большую ошибку".
Издание напоминает, что для учреждения офиса НАТО в Токио необходимо единогласное согласие со стороны Североатлантического совета, таким образом у Франции есть возможность остановить этот шаг.
Япония и НАТО с 2007 года обсуждают возможность открытия офиса альянса в Токио. Япония открыла свой офис представительства в НАТО в Брюсселе в 2018 году. Премьер Японии Фумио Кисида в прошлом году стал первым японским лидером, посетившим саммит НАТО. Он также присоединится к встрече глав государств альянса в июле в Литве.
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