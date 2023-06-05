Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8184 RUR   0.021 GBR   2.113 TRY   0.0805

Цена на нефть

02.06 $/bbl +/- WTI 71.74 +1.64 Brent 76.13 +1.85

Финансы 05.06.2023 21:25

Страховые компании мира собрали рекордные 5,6 трлн евро премий в 2022г

Страховые компании по всему миру в 2022 году собрали более 5,6 трлн евро в виде премий по страхованию жизни, медицинскому страхованию и страхованию имущества и от несчастных случаев (P&C), установив новый рекорд, говорится в обзоре германского страховщика Allianz.

Данная сумма на 4,9% больше показателя за 2021 год. При этом глобальная инфляция в прошлом году составила 8,6%.

В сфере страхования жизни рост премий в 2022 году составил 2,4% (до 2,6 трлн евро), медицинского страхования - 4,9% (до 1,1 трлн евро), P&C - 8,7% (до 1,8 трлн евро). При этом подъем во всех трех сегментах в значительной степени был обеспечен США, в то время как в странах Западной Европы и во многих частях Азии, например, "динамика рынка страхования жизни была неутешительной", отмечается в сообщении.

Allianz прогнозирует, что в среднем объем страховых премий в мире будет расти на 5,2% в год в течение следующего десятилетия. В том числе в сегменте страхования жизни ожидается повышение на 4,7%, медицинского страхования - на 6,7%, P&C - на 5%.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: СТРАХОВАНИЕ, ГОД

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az