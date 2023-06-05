Страховые компании мира собрали рекордные 5,6 трлн евро премий в 2022г

Страховые компании по всему миру в 2022 году собрали более 5,6 трлн евро в виде премий по страхованию жизни, медицинскому страхованию и страхованию имущества и от несчастных случаев (P&C), установив новый рекорд, говорится в обзоре германского страховщика Allianz.

Данная сумма на 4,9% больше показателя за 2021 год. При этом глобальная инфляция в прошлом году составила 8,6%.

В сфере страхования жизни рост премий в 2022 году составил 2,4% (до 2,6 трлн евро), медицинского страхования - 4,9% (до 1,1 трлн евро), P&C - 8,7% (до 1,8 трлн евро). При этом подъем во всех трех сегментах в значительной степени был обеспечен США, в то время как в странах Западной Европы и во многих частях Азии, например, "динамика рынка страхования жизни была неутешительной", отмечается в сообщении.

Allianz прогнозирует, что в среднем объем страховых премий в мире будет расти на 5,2% в год в течение следующего десятилетия. В том числе в сегменте страхования жизни ожидается повышение на 4,7%, медицинского страхования - на 6,7%, P&C - на 5%.