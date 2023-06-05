Украина имеет достаточно оружия для контрнаступления - Кулеба

У Украины достаточно оружия, чтобы начать контрнаступление против РФ, и эта операция принесет стране победу, необходимую для вступления в НАТО, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Как отметил министр в интервью агентству Reuters, Украина уже несколько месяцев готовится к атаке для возвращения оккупированных РФ территорий с использованием танков, бронемашин и артиллерии, предоставленных западными союзниками.

"Членство в НАТО не может остановить эту войну, но членство в НАТО остановит дальнейшие войны. Поэтому лучший способ обеспечить безопасность в регионе - прийти к тому моменту, когда Украина станет членом НАТО", - сказал он.