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Дальнее зарубежье 05.06.2023 22:31

Украина имеет достаточно оружия для контрнаступления - Кулеба

У Украины достаточно оружия, чтобы начать контрнаступление против РФ, и эта операция принесет стране победу, необходимую для вступления в НАТО, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Как отметил министр в интервью агентству Reuters, Украина уже несколько месяцев готовится к атаке для возвращения оккупированных РФ территорий с использованием танков, бронемашин и артиллерии, предоставленных западными союзниками.

"Членство в НАТО не может остановить эту войну, но членство в НАТО остановит дальнейшие войны. Поэтому лучший способ обеспечить безопасность в регионе - прийти к тому моменту, когда Украина станет членом НАТО", - сказал он.

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Тэги: КУЛЕБА, ОРУЖИЕ, КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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