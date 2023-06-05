Туркменистан начал уборку пшеницы, планирует собрать 1,4 млн т

Зерноуборочная кампания стартовала в Туркменистане, планируется собрать 1,4 млн тонн пшеницы с 690 тыс. гектаров.

Как сообщалось ранее, в прошлом году Туркменистан собрал 1,5 млн тонн пшеницы с 690 тыс. гектаров. В 2021 году в стране было собрано свыше 1,4 млн тонн пшеницы.

Рекордный урожай пшеницы в Туркменистане в объеме 1,6 млн тонн с 760 тыс. га был собран только в 2016 году.