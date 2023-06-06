Австралия планирует направить Киеву бронемашины Hawkei в рамках нового пакета помощи Украине

Австралия намерена предоставить Украине бронированные машины Hawkei в качестве центрального элемента предстоящего пакета военной помощи, сообщает The Sydney Morning Herald со ссылкой на осведомленные источники.
По их словам, в ходе встречи в Сингапуре на азиатском саммите по безопасности ("Диалог Шангри-ла") между министром обороны Австралии Ричардом Марлзом и министром обороны Украины Алексеем Резниковым "взаимопонимание было достигнуто, но сделка еще не была оформлена через официальные системы Канберры".
Сам Марлз отказался комментировать предстоящую поставку. Он заявил, что украинцы "предоставили список" и у них был "довольно подробный разговор".
Глава Минобороны Австралии добавил, новый пакет поддержки Киева будет представлен "в ближайшее время".
Издание отмечает, что объявление о помощи Украине ожидается ко времени поездки премьер-министра Энтони Альбанезе на саммит НАТО в Литву в следующем месяце.
Тем временем газета Australian Financial Review сообщает, что Австралия, США и Украина обсуждают отправку 41 списанного самолета Королевских ВВС Австралии F/A-18 Hornet в Киев вместо того, чтобы отправлять их на утилизацию.
Источники издания заявили, что США благосклонно относятся к идее передать Украине F/A-18.
Азербайджанские военные участвуют в международных учениях "Anatolian Phoenix - 2023" в Турции
Главы ВМС Азербайджана и Италии провели встречу в рамках выставки "Seafuture 2023"
Байрамов обсудил с содокладчиками Мониторингового комитета ПАСЕ нормализацию отношений между Баку и Ереваном
Манат подешевел к евро и рублю, подорожал к лире
Нефть умеренно дешевеет после роста накануне, Brent у $76,5 за баррель
Туркменистан начал уборку пшеницы, планирует собрать 1,4 млн т
Актеры Голливуда проголосуют по поводу забастовки вслед за сценаристами
В Азербайджане за 24 часа выявили всего один случай COVID-19
Власти Азербайджана оценили слабые и сильные стороны экономики Нахчывана
Алиев утвердил Госпрограмму развития Нахчывана до 2028г
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Nobel Energy и Министерство Энергетики подписали Меморандум о Взаимопонимании по строительству солнечной электростанции мощностью 400 МВт
Nar поддержал открытый турнир по триатлону «IronWind»
Kapital Bank получил очередную престижную международную награду
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС