Манат подешевел к евро и рублю, подорожал к лире

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 6 июня сохранил на уровне 1.7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 6 июня ЦБА установил на уровне 1.8233 маната/1EUR (5 июня - 1.8184 манат/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 6 июня установил на уровне 0.0211 манат/1RUB (5 июня - 0.0210 манат/1RUB).
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире на 6 июня ЦБА установил на уровне 0.0793 манат/1TRY (5 июня - 0.0805 манат/1TRY).
Н.Аббасова
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