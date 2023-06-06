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Дальнее зарубежье 06.06.2023 12:28

Минимальная зарплата в Австралии повышена на 5,75%, рекордными темпами с 1990г

Арбитражная комиссия по трудовым отношениям (Fair Work Commission, FWC) Австралии приняла решение повысить размер минимальной оплаты труда на 5,75%, рекордными темпами за 33 года, на фоне высокой инфляции, пишет The Guardian.

Повышение затронет 2,67 млн австралийцев. Зарплаты будут увеличены до 882,89 австралийского доллара в неделю ($589), или 45,910 тыс. долларов в год, с 1 июля. Для 180 тыс. человек, занятых в определенных секторах, реальный рост зарплаты составит 8,6%.

Решение было принято по итогам переговоров между бизнес-ассоциациями, предлагавшими увеличить МРОТ на 3,8%, и профсоюзами, настаивавшими на повышении на 7%.

Потребительские цены в Австралии в первом квартале выросли на 7%. Для борьбы с инфляцией Резервный банк Австралии (RBA) во вторник повысил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 4,1% годовых, максимума с начала 2012 года.

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Тэги: АВСТРАЛИЯ, МРОТ, ПОВЫШЕНИЕ

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