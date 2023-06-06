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Регион 06.06.2023 13:34

Власти Армении создали рабгруппу по вопросу строительства атомного энергоблока

Премьер-министр Армении Никол Пашинян создал межведомственную рабочую группу по вопросу строительства в республике нового ядерного энергоблока.

В опубликованном на сайте правительства решении Пашиняна отмечается, что рабочая группа создана с целью проведения анализа целесообразности строительства нового блока, размещения малых модульных реакторов, выбора необходимых технологий, определения очередности действий.

Ранее премьер Армении отмечал, что республика проводит переговоры с Россией и США по вопросу строительства в стране новой атомной электростанции.

В ноябре 2022 года сообщалось, что Армения подписала с "Росатомом" меморандум о строительстве нового энергоблока АЭС, ведутся работы по предварительному технико-экономическому обоснованию проекта.

В частности, рассматривался вариант типового стандартного энергоблока ВВЭР (водо-водный энергетический реактор) мощностью 1-1,3 ГВт.

В октябре 2021 года министр территориального управления и инфраструктуры Гнел Саносян говорил, что Армения планирует начать строительство новой АЭС в 2026-2027 годах. По его словам, в планах армянской стороны начать эксплуатацию новой АЭС после прекращения деятельности действующей станции в 2036 году.

В настоящее время Армянская АЭС является одним из основных источников электроэнергии в стране. На станции работает единственный блок (с реактором ВВЭР-440 первого поколения), поставщиком топлива для него является "ТВЭЛ".

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Тэги: АРМЕНИЯ, АЭС, СТРОИТЕЛЬСТВО


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