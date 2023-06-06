Иран показал свою первую гиперзвуковую баллистическую ракету «Фаттах»

Власти Ирана продемонстрировали во вторник гиперзвуковую баллистическую ракету "Фаттах" - первое подобное оружие иранского производства, сообщает "Тасним". На церемонии презентации ракеты в Тегеране присутствовали президент Ирана Ибрахим Раиси, командующий Корпусом Стражей Исламской революции (КСИР) генерал-майор Хосейн Салами и командующий аэрокосмическими силами КСИР бригадный генерал Амир Али Хаджизаде. В ходе мероприятий Хаджизаде заявил, что таким образом Иран стал четвертой страной мира, имеющей на вооружении гиперзвуковые технологии. Название для ракеты - "Победитель" - выбрал руководитель Исламской Республики Иран аятолла Али Хаменеи. Ракета является разработкой аэрокосмических сил КСИР, дальность ее действия - 1,4 тыс. км. Ракета сможет развивать скорость до 15,9 тыс. км/ч, способна преодолевать противоракетную оборону противника, маневрировать в атмосфере Земли и вне ее.

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