Мишель возложил на РФ ответственность за подрыв Каховской ГЭС

Председатель Европейского совета Шарль Мишель возложил ответственность на Россию за подрыв дамбы Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области Украины. Мишель в своем твиттере написал, что квалифицирует подряд дамбы как «военное преступление». Он подчеркнул, что этот вопрос будет обсуждаться Евросоветом в июне, будет предложена дополнительная помощь затопленным районам.

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