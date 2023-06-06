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Туризм 06.06.2023 14:00

В Азербайджане к 2027г подготовят электронный каталог блюд национальной кухни

В Азербайджане планируют к 2027 году разработать электронный каталог блюд национальной кухни, сообщила завсектором Бюро по туризму Азербайджана Сакина Аскерова.

«Проект (разработки электронного каталога – ИФ) будет реализовываться поэтапно, итоги планируется представить в 2026 году», - заявила Аскерова во вторник в кулуарах пресс-конференции в Баку, посвященной перспективам гастротуризма Азербайджана.

Зампред Госагентства по туризму Азербайджана Азада Гусейнова, в свою очередь отметила, что ведется работа над проектом почти забытых рецептов азербайджанской кухни и концепцией стритфуд (уличной еды), где особая роль отводится кутабу и его популяризации.

Гусейнова также добавила, что уделяется внимание развитию туризма в Карабахе. Она также сообщила о планах открыть гастрономический центр в селе Туг (Ходжавендский район Карабахского экономического региона) и провести в 2023 году дни кулинарии в Шуше.

Р.Керимов

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Тэги: КУХНЯ, КАТАЛОГ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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