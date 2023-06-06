Microsoft заплатит $20 млн штрафа за незаконный сбор данных несовершеннолетних

Федеральная торговая комиссия (FTC) оштрафовала Microsoft Corp. на $20 млн за незаконный сбор данных несовершеннолетних пользователей игровой консоли Xbox.
Как говорится в сообщении комиссии, Microsoft собирал данные детей без получения разрешения их родителей и хранил их в период с 2015 по 2020 год. Это стало нарушением Закона о защите конфиденциальности детей в интернете (COPPA).
Указание имени, возраста и электронной почты является обязательным условием при регистрации аккаунта в Xbox. При этом компания хранила данные пользователей даже в том случае, если они указывали, что им нет 13 лет, отметила FTC.
Акции Microsoft дорожают на 0,1% в ходе предварительных торгов во вторник. С начала года капитализация компании подскочила на 40%, до $2,49 трлн.
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