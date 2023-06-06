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СНГ 06.06.2023 14:22

Путин получает доклады по ситуации вокруг Каховской ГЭС - Песков

Президент РФ Владимир Путин получает доклады от министерства обороны и других ведомств о ситуации на Каховской ГЭС, заявляют в Кремле.

"Естественно, президент получает доклады по линии министерства обороны, других служб о том, что творится вокруг Каховской ГЭС. Здесь мы можем уже сейчас однозначно заявить, что речь идет о преднамеренной диверсии украинской стороны", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

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Тэги: РОССИЯ, ГЭС, ПРЕЗИДЕНТ, ДОКЛАДЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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