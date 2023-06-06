Путин получает доклады по ситуации вокруг Каховской ГЭС - Песков

Президент РФ Владимир Путин получает доклады от министерства обороны и других ведомств о ситуации на Каховской ГЭС, заявляют в Кремле.

"Естественно, президент получает доклады по линии министерства обороны, других служб о том, что творится вокруг Каховской ГЭС. Здесь мы можем уже сейчас однозначно заявить, что речь идет о преднамеренной диверсии украинской стороны", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.