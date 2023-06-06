Повреждение Каховской ГЭС пока не несет непосредственной опасности ЗАЭС - Гросси

Разрушение части Каховской ГЭС в Херсонской области пока не угрожает напрямую Запорожской АЭС (ЗАЭС), заявил во вторник гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

«Отсутствие воды в важнейших системах охлаждения в течение длительного времени привело бы к проблемам с топливом и неработоспособности аварийных дизельных генераторов. Однако наша нынешняя оценка ситуации показывает, что безопасности АЭС непосредственной угрозы нет», - говорится в его заявлении.

Гендиректор пояснил, что повреждения Каховской ГЭС приведут к существенному падению уровня воды в резервуарах, используемой для охлаждения систем ЗАЭС. Пока, по данным специалистов МАГАТЭ, снижение водного уровня составляет 5 см за час. Однако поступление воды из основного источника еще может продолжаться несколько дней, заключил Гросси.

В настоящее время персонал ЗАЭС пытается по максимуму закачать воду в охлаждающие системы станции. Однако есть и альтернативные источники водоснабжения.

«Моя поездка на ЗАЭС была запланирована на следующую неделю, и теперь она крайне важна. Я поеду», - резюмировал глава МАГАТЭ.