ФРГ и Индия близки к сделке о совместном строительстве дизельных подлодок

Германия и Индия намереваются заключить контракт на совместное строительство дизельных подлодок на индийской территории, сообщает во вторник Bloomberg со ссылкой на источники.
"Германия и Индия приближаются к заключению сделки на сборку дизельных подлодок в этой стране Южной Азии (...) Кораблестроительное подразделение Thyssenkrupp AG и индийское предприятие Mazagon Dock Shipbuilders Limited, вероятно, объединят усилия над проектом стоимостью в $5,2 млрд для строительства шести субмарин для ВМС Индии, заявили люди, знакомые с этим вопросом", - информирует агентство.
Ожидается, что предварительное соглашение заключат в ходе двухдневного визита в Индию главы Минобороны ФРГ Бориса Писториуса, который прибыл во вторник в Нью-Дели.
"Это был бы большой и важный контракт не только для немецкой индустрии, но и для Индии, и для германо-индийского стратегического партнерства", - отмечал министр.
В прошлом ВМС Индии уже получали подлодки, произведенные Thyssenkrupp AG.
Bloomberg поясняет, что Индия крайне нуждается в новых подлодках на фоне устаревания состава ВМС. Для эффективного патрулирования Индийского океана требуется не менее 24 субмарин, а сейчас индийские ВМС располагают 16; при этом 10 из них - более 30 лет. Ранее Индия, входящая наряду с США, Австралией и Японией в состав Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD), запрашивала у членов QUAD, а также стран Европы технологии для строительства подлодок.
В то же время канцлер ФРГ Олаф Шольц желает, чтобы оборонные компании ФРГ и других стран Европы активизировали усилия по поставкам Индии современного военного оборудования, добавляет агентство.
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