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Внутренняя политика 06.06.2023 14:41

Алиев принял участие в открытии нового админздания Минсельхоза Азербайджана

В Баку сдано в эксплуатацию новое административное здание министерства сельского хозяйства Азербайджана, в церемонии открытия принял участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Согласно информации на сайте президента Азербайджана, здание возведено в Хатаинском районе Баку на пересечении улиц Наджафгулу Рафиева и Сулеймана Везирова.

Министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов проинформировал главу государства о том, что строительство здания началось в 2017 году и завершилось в июне 2023 года.

Здание предназначено для работы около 500 сотрудников, в нем размещены специальное помещение для Центра электронного управления, конференц-зал и зал заседаний, оснащенные современными мультимедийными средствами, а также комнаты для заседаний различного назначения, столовая.

На территории построена автостоянка на 170 мест.

В этом здании, наряду с аппаратом министерства, будут размещены Агентство аграрного кредитования и развития, Центр аграрных исследований, Центр аграрных инноваций и организация «Волонтеры аграрного развития».

Р.Керимов

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Тэги: БАКУ, ЗДАНИЕ, МИНСЕЛЬХОЗ


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