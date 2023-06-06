Алиев принял участие в открытии нового админздания Минсельхоза Азербайджана

В Баку сдано в эксплуатацию новое административное здание министерства сельского хозяйства Азербайджана, в церемонии открытия принял участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Согласно информации на сайте президента Азербайджана, здание возведено в Хатаинском районе Баку на пересечении улиц Наджафгулу Рафиева и Сулеймана Везирова.
Министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов проинформировал главу государства о том, что строительство здания началось в 2017 году и завершилось в июне 2023 года.
Здание предназначено для работы около 500 сотрудников, в нем размещены специальное помещение для Центра электронного управления, конференц-зал и зал заседаний, оснащенные современными мультимедийными средствами, а также комнаты для заседаний различного назначения, столовая.
На территории построена автостоянка на 170 мест.
В этом здании, наряду с аппаратом министерства, будут размещены Агентство аграрного кредитования и развития, Центр аграрных исследований, Центр аграрных инноваций и организация «Волонтеры аграрного развития».
Р.Керимов
Alstom намерена строить сервис-центры в Казахстане, вложит 50-100 млн евро
Чистая прибыль страхового сектора Азербайджана за I кв. выросла на 42%
В Азербайджане за 24 часа выявили три случая COVID-19
В Азербайджане увеличиваются ряд штрафов за нарушение правил дорожного движения
В Азербайджане к 2027г подготовят электронный каталог блюд национальной кухни
Власти Азербайджана оценили слабые и сильные стороны экономики Нахчывана
Алиев утвердил Госпрограмму развития Нахчывана до 2028г
Число участников протестов против пенсионной реформы во Франции снижается
Зеленский: В этом году в Вильнюсе стоит определить, что Украина будет членом НАТО
В администрации Косово не исключают новых муниципальных выборов на севере края
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Nobel Energy и Министерство Энергетики подписали Меморандум о Взаимопонимании по строительству солнечной электростанции мощностью 400 МВт
Nar поддержал открытый турнир по триатлону «IronWind»
Kapital Bank получил очередную престижную международную награду
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС