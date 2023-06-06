Цены на газ для населения Литвы с июля будут снижены на 3-6%

Государственный совет по регулированию энергетики (ГСРЭ) Литвы во вторник утвердил снижение цен на природный газ для бытовых потребителей на второе полугодие 2023 года, сообщает агентство BNS.
После утверждения тарифов, представленных госэнергохолдингом Ignitis, с 1 июля цена газа с государственной компенсацией для группы, потребляющей минимальные объемы, составит 1,36 евро против 1,4 евро в настоящее время (снижение на 2,9% - ИФ); для бытовых потребителей, которые используют газ для отопления дома, цена уменьшится до 0,87 евро с 0,92 евро (снижение на 5,4%), для третьей группы, потребляющей наибольшие объемы газа, - до 0,83 евро с 0,88 евро (снижение на 5,7%).
Председатель ГСРЭ Ренатас Поцюс ранее заявил, что изменение цен связано со снижением стоимости газа на рынке.
Министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис отмечал, что, несмотря на падение цен на газ на рынках, его стоимость жителям страны все еще необходимо компенсировать.
На прошлой неделе правительство Литвы приняло решение о продлении с июля и до конца этого года государственной компенсации за газ бытовым потребителям. Компенсация составит 63 цента за кубометр вместо нынешних 99 центов, а всего на субсидии потребуется 54,48 млн евро из неиспользованных в первом полугодии средств.
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