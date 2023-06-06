Среди задержанных за подготовку переворота в Кыргызстане оказалась бывшая глава штаба сторонников Жапарова

Лидер партии "Элдик Кенеши" Роза Нурматова, задержанная по подозрению в подготовке государственного переворота в Кыргызстане, ранее возглавляла штаб сторонников президента Садыра Жапарова.
Из открытых источников стало известно, что в 2011 году Нурматова была уполномоченным представителем кандидата в президенты Кыргызстана Камчыбека Ташиева (ныне глава комитета национальной безопасности), позже руководила штабом сторонников Жапарова и Ташиева.
Кроме того, в 2012 году Нурматова являлась руководителем штаба партии "Ата-Журт" и делала заявления в поддержку Жапарова, Ташиева и Таланта Мамытова во время волнений в октябре 2012 года, после которых они были задержаны и осуждены.
В 2005 году Нурматова работала заведующей отделом социальной политики и культурного развития правительства Кыргызстана. В 2010 году Нурматова создала партию "Элдик Кенеши" и выступала за национализацию золоторудного месторождения Кумтор.
В администрации президента Кыргызстана не комментируют задержание Нурматовой.
Накануне Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана задержал более 30 участников группы, планировавшей беспорядки в целях последующего захвата власти. По версии следствия, Нурматова была основным организатором и идейным вдохновителем преступной группы, которая в течение года проводила целенаправленную работу по привлечению в свои ряды сторонников и вербовке недовольных граждан.
В ГКНБ заявили, что в ближайшее время ожидалось поступление из зарубежных источников значительных средств для финансирования мятежников.
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