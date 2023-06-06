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Оборона 06.06.2023 15:23

Азербайджанские саперы очистили от мин более 30 тыс. га освобожденных территорий - Минобороны

Саперы очистили от мин более 30 тысяч гектаров освобожденных территорий Азербайджана, сообщили во вторник в министерстве обороны Азербайджана.

"В июне нынешнего года в результате деятельности инженерно-саперных подразделений на освобожденных территориях было полностью очищено от мин до 200 гектаров земли. На сегодняшний день на освобожденных от оккупации территориях инженерно-саперными подразделениями очищено от мин и неразорвавшихся боеприпасов более 30,89 тыс. гектаров земли", - говорится в сообщении военного ведомства.

Кроме того, продолжили в министерстве, в результате взаимодействия инженерных войск с другими государственными структурами, в целях обеспечения безопасного движения колонн автомобилей и боевой техники на территориях со сложным рельефом, в том числе труднопроходимой скалистой местности, в 2023 году было проложено до 9 км новых путей снабжения, усовершенствовано и восстановлено до 38 км имеющихся путей снабжения.

В военном ведомстве отметили, что основные усилия направлены на разминирование населенных пунктов, сельскохозяйственных угодий, дорог и инфраструктурных объектов на освобожденных территориях.

"Надлежащие мероприятия по инженерному обеспечению на освобожденных территориях продолжаются в плановом порядке", - добавили в Минобороны Азербайджана.

Р.Керимов

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Тэги: МИНОБОРОНЫ, РАЗМИНИРОВАНИЕ


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