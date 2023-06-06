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Дальнее зарубежье 06.06.2023 17:43

В администрации Косово не исключают новых муниципальных выборов на севере края

Власти Косово готовы провести выборы в четырех муниципалитетах края, население которых составляют преимущественно сербы, однако обуславливают этот шаг необходимостью предпринять ряд мер.

"Да, мы открыты выборам в этих четырех муниципалитетах, но прежде необходимо предпринять ряд мер", - приводит во вторник турецкая пресса слова главы косовского внешнеполитического ведомства Доники Герваллы-Шварц.

По ее словам, Приштина, в частности, должна получить заверения Белграда в том, что Сербия более не будет чинить препятствия косовским сербам, которые пожелают принять участие в этих выборах. Кроме того, она призвала косовских сербов покончить с протестами.

Ситуация в Косово значительно осложнилась в конце мая, когда на севере края на работу вышли главы общин - этнические албанцы, избранные на муниципальных выборах албанским меньшинством, поскольку сербы бойкотировали эти выборы.

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Тэги: СЕРБИЯ, КОСОВО, ВЫБОРЫ, СИТУАЦИЯ


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