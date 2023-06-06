Активы страхового рынка Азербайджана за I квартал выросли почти на 10%, капитализация – на 0,3%

Активы страхового сектора Азербайджана (включая активы страховых, перестраховочных и брокерских компаний - ИФ) на 31 марта 2023 года составили 1 млрд 791 млн 198 тыс. манатов, что на 9,7% больше показателя на конец 2022 года, сообщил агентству "Интерфакс-Азербайджан" источник на финансовом рынке.

При этом 617 млн 342,2 тыс. манатов или 34,5% активов аккумулировано в долгосрочных финансовых активах (рост на 7,8%), 460 млн 99,1 тыс. манатов (рост на 2,6%) – на банковских счетах, 140 млн 52,7 тыс. манатов (рост на 3,2%) – это доля перестраховщиков в страховых резервах, остальное - в прочих активах.

Совокупный уставный капитал страхового сектора на начало апреля 2023 года составил 384 млн 529,2 тыс. манатов (рост на 0,3%).

Страховые резервы сектора на 1 апреля 2023 года оцениваются в 1 млрд 58 млн 282,4 тыс. манатов (рост на 13,8%), суммарная нераспределенная прибыль - 132 млн 735,6 тыс. манатов (рост на 32,5%).

На 1 апреля 2023 года в страховом секторе Азербайджана зарегистрировано 35 юридических лиц, из которых 34 является частными юрлицами (в 6 компаниях имеется иностранный капитал - ИФ). В том числе, на начало апреля 2023 года в стране действовали 20 страховых компаний, 1 - перестраховочная и 11 - брокерских.

На 1 апреля 2023 года средняя заработная плата в страховом секторе Азербайджана составила 1 976,3 манат, что на 14,9% больше показателя на конец первого квартала 2022 года.

Х.Насирзаде