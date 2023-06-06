Министр обороны Швеции понадеялся на вступление страны в НАТО до саммита альянса в июле

Швеция стремится завершить процесс присоединения к НАТО до июльского саммита альянса в Вильнюсе, заявил шведский министр обороны Пол Юнсон.
"Мы надеемся, что Швеция сможет стать членом НАТО до саммита в Вильнюсе", - во вторник приводит Associated Press (AP) слова Юнсона.
"Главный приоритет правительства Швеции - как можно скорее стать полноценным членом НАТО", - сказал министр.
Ранее на этой неделе генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду на завершение ратификации вступления Швеции до саммита НАТО в Вильнюсе 11-12 июля. По его словам, Швеция выполнила все условия для вступления в альянс, и потому Турции следует снять возражения. Кроме того, он сообщил о создании постоянного механизма НАТО и Турции для обсуждения шведской кандидатуры. Ближайшее заседание в рамках этого механизма запланировано на 12 июня.
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