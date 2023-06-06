Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8233 RUR   0.0211 GBR   2.1174 TRY   0.0793

Цена на нефть

05.06 $/bbl +/- WTI 72.15 +0.41 Brent 76.71 +0.58

Дальнее зарубежье 06.06.2023 16:06

Министр обороны Швеции понадеялся на вступление страны в НАТО до саммита альянса в июле

Швеция стремится завершить процесс присоединения к НАТО до июльского саммита альянса в Вильнюсе, заявил шведский министр обороны Пол Юнсон.

"Мы надеемся, что Швеция сможет стать членом НАТО до саммита в Вильнюсе", - во вторник приводит Associated Press (AP) слова Юнсона.

"Главный приоритет правительства Швеции - как можно скорее стать полноценным членом НАТО", - сказал министр.

Ранее на этой неделе генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду на завершение ратификации вступления Швеции до саммита НАТО в Вильнюсе 11-12 июля. По его словам, Швеция выполнила все условия для вступления в альянс, и потому Турции следует снять возражения. Кроме того, он сообщил о создании постоянного механизма НАТО и Турции для обсуждения шведской кандидатуры. Ближайшее заседание в рамках этого механизма запланировано на 12 июня.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ШВЕЦИЯ, НАТО, ПРИСОЕДИНЕНИЕ


Похожие новости


После переговоров с Эрдоганом Столтенберг заявил, что Швеция выполнила все требования Турции для вступления в НАТО Эрдоган обсудит со Столтенбергом вступление Швеции в НАТО США считают, что Швеция уже сейчас готова вступить в НАТО Столтенберг посчитал возможным договориться по вхождению Швеции в НАТО до июльского саммита Байден обсудил с Эрдоганом вступление Швеции в НАТО Турция по-прежнему не согласна на членство Швеции в НАТО - Эрдоган Глава Пентагона рассчитывает на вступление Швеции в НАТО до июльского саммита альянса Столтенберг не видит тупика в вопросе о вступлении Швеции в НАТО Представитель Эрдогана заявил, что Турция не закрывала двери в НАТО для Швеции Первоочередной задачей НАТО является вступление Швеции в альянс в ближайшем будущем - Столтенберг

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az