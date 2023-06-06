Иран не вернется к выполнению СВПД до разрешения всех спорных вопросов с МАГАТЭ, заявляют в Тегеране

Тегеран не подпишет соглашение о перезапуске Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, пока не решит все спорные вопросы с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), заявил советник иранской делегации на переговорах Мохаммад Маранди.
"Позиция Ирана не изменилась: он не подпишет никакого соглашения до разрешения всех дел с МАГАТЭ", - цитируют во вторник иранские СМИ Маранди.
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