Иран не вернется к выполнению СВПД до разрешения всех спорных вопросов с МАГАТЭ, заявляют в Тегеране

Тегеран не подпишет соглашение о перезапуске Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, пока не решит все спорные вопросы с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), заявил советник иранской делегации на переговорах Мохаммад Маранди.

"Позиция Ирана не изменилась: он не подпишет никакого соглашения до разрешения всех дел с МАГАТЭ", - цитируют во вторник иранские СМИ Маранди.