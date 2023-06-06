Партнерство Баку и Тель-Авива не направлено против какой-либо страны - посол Азербайджана в США

Азербайджанский посол в США Хазар Ибрагим заявил, что партнерство Азербайджана и Израиля не направлено против третьих стран.

"Партнерство Израиля и Азербайджана основано на национальных интересах и не направлено против какой-либо страны", - заявил Ибрагим, выступая в понедельник на ежегодной конференции The Jerusalem Post в Нью-Йорке.

Дипломат, слова которого приводит израильская The Jerusalem Post, добавил, что Баку и Тель-Авива осуществляют сотрудничество в различных сферах, в том числе в кибербезопасности и энергетики.

Р.Керимов