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Внешняя политика 06.06.2023 16:15

Партнерство Баку и Тель-Авива не направлено против какой-либо страны - посол Азербайджана в США

Азербайджанский посол в США Хазар Ибрагим заявил, что партнерство Азербайджана и Израиля не направлено против третьих стран.

"Партнерство Израиля и Азербайджана основано на национальных интересах и не направлено против какой-либо страны", - заявил Ибрагим, выступая в понедельник на ежегодной конференции The Jerusalem Post в Нью-Йорке.

Дипломат, слова которого приводит израильская The Jerusalem Post, добавил, что Баку и Тель-Авива осуществляют сотрудничество в различных сферах, в том числе в кибербезопасности и энергетики.

Р.Керимов

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Тэги: США, ПОСОЛ, ИЗРАИЛЬ


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