В Азербайджане за 24 часа выявили три случая COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у трех человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 831 тыс. 865, сообщает во вторник республиканский оперативный штаб.

Днем ранее сообщалось об одном случае.

Третий день подряд не зарегистрировано летальных исходов из-за новой коронавирусной инфекции.

Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 тыс. 277 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 821 тыс. 550 человек (+1 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 38 человек.

За сутки медики провели 1 тыс. 185 тестов на коронавирус против 454 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 627 тыс. 857 тестов на COVID-19.

Р.Керимов