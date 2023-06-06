В Азербайджане за 24 часа выявили три случая COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у трех человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 831 тыс. 865, сообщает во вторник республиканский оперативный штаб.
Днем ранее сообщалось об одном случае.
Третий день подряд не зарегистрировано летальных исходов из-за новой коронавирусной инфекции.
Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 тыс. 277 человек, следует из опубликованных данных.
От COVID-19 вылечились 821 тыс. 550 человек (+1 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 38 человек.
За сутки медики провели 1 тыс. 185 тестов на коронавирус против 454 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 627 тыс. 857 тестов на COVID-19.
Р.Керимов
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