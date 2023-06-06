Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8233 RUR   0.0211 GBR   2.1174 TRY   0.0793

Цена на нефть

05.06 $/bbl +/- WTI 72.15 +0.41 Brent 76.71 +0.58

Финансы 06.06.2023 16:57

Чистая прибыль страхового сектора Азербайджана за I кв. выросла на 42%

Чистая прибыль страхового сектора Азербайджана (включая страховые, перестраховочные и брокерские компании - ИФ) в январе-марте 2023 года составила 56 млн 209,5 тыс. манатов, что на 42% больше показателя аналогичного периода 2022 года, сообщил агентству "Интерфакс-Азербайджан" источник на финансовом рынке.

Суммарные доходы участников рынка в отчетный период увеличились по сравнению с январем-мартом 2022 года на 48,1% - до 280 млн 911,2 тыс. манатов.

В структуре доходов страховые взносы увеличились на 35,2% - до 360 млн 204,4 тыс. манатов, отрицательные чистые страховые резервы (снижают размер доходов - ИФ) составили 122 млн 416,6 тыс. манатов против 101 млн 181,9 тыс. манатов годом ранее.

Инвестиционные доходы участников страхового рынка составили 25 млн 583,7 тыс. манатов (рост на 41,6%), доля перестраховщиков в страховых взносах – 1 млн 616,1 тыс. манатов (рост в 2,3 раза).

Расходы страхового сектора за отчетный период выросли на 49,3% - до 216 млн 48,3 тыс. манатов. При этом страховые выплаты составили 105 млн 356,4 тыс. манатов (рост в 1,7 раза), выплаты на перестрахование – 39 млн 157,2 тыс. манатов (рост на 54,4%), расходы на ведение дела – 61 млн 675,3 тыс. манатов (рост на 36,7%).

За 3 месяца 2023 года страховщики выплатили налога на прибыль на сумму 8 млн 653,4 тыс. манатов (рост на 60,8%).

На 1 апреля 2023 года в страховом секторе Азербайджана зарегистрировано 35 юридических лиц, из которых 34 являются частными юрлицами (в 6 компаниях имеется иностранный капитал - ИФ). В том числе, на начало апреля 2023 года в стране действовали 20 страховых компаний, 1 - перестраховочная и 11 - брокерских.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: СТРАХОВАНИЕ, ПРИБЫЛЬ


Похожие новости


Чистая прибыль страхового сектора Азербайджана за 9 месяцев выросла в 3 раза Чистая прибыль страхового сектора Азербайджана в I полугодии выросла в 1,7 раза Чистая прибыль страхового сектора Азербайджана в I квартале выросла на 27% Чистая прибыль страхового сектора Азербайджана за 2021г снизилась на 28% Чистая прибыль страхового сектора Азербайджана за январь-сентябрь 2021г снизилась в 3,7 раза Чистая прибыль страхового сектора Азербайджана за I полугодие снизилась на 25% Чистая прибыль страхового сектора Азербайджана за I квартал снизилась на 21% Чистая прибыль страхового сектора Азербайджана за 2020г снизилась на 14% Чистая прибыль страхового сектора Азербайджана в январе-сентябре выросла на 5% Чистая прибыль страхового сектора Азербайджана в I полугодии сократилась почти на 20%

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az