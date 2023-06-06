Чистая прибыль страхового сектора Азербайджана за I кв. выросла на 42%

Чистая прибыль страхового сектора Азербайджана (включая страховые, перестраховочные и брокерские компании - ИФ) в январе-марте 2023 года составила 56 млн 209,5 тыс. манатов, что на 42% больше показателя аналогичного периода 2022 года, сообщил агентству "Интерфакс-Азербайджан" источник на финансовом рынке.
Суммарные доходы участников рынка в отчетный период увеличились по сравнению с январем-мартом 2022 года на 48,1% - до 280 млн 911,2 тыс. манатов.
В структуре доходов страховые взносы увеличились на 35,2% - до 360 млн 204,4 тыс. манатов, отрицательные чистые страховые резервы (снижают размер доходов - ИФ) составили 122 млн 416,6 тыс. манатов против 101 млн 181,9 тыс. манатов годом ранее.
Инвестиционные доходы участников страхового рынка составили 25 млн 583,7 тыс. манатов (рост на 41,6%), доля перестраховщиков в страховых взносах – 1 млн 616,1 тыс. манатов (рост в 2,3 раза).
Расходы страхового сектора за отчетный период выросли на 49,3% - до 216 млн 48,3 тыс. манатов. При этом страховые выплаты составили 105 млн 356,4 тыс. манатов (рост в 1,7 раза), выплаты на перестрахование – 39 млн 157,2 тыс. манатов (рост на 54,4%), расходы на ведение дела – 61 млн 675,3 тыс. манатов (рост на 36,7%).
За 3 месяца 2023 года страховщики выплатили налога на прибыль на сумму 8 млн 653,4 тыс. манатов (рост на 60,8%).
На 1 апреля 2023 года в страховом секторе Азербайджана зарегистрировано 35 юридических лиц, из которых 34 являются частными юрлицами (в 6 компаниях имеется иностранный капитал - ИФ). В том числе, на начало апреля 2023 года в стране действовали 20 страховых компаний, 1 - перестраховочная и 11 - брокерских.
Х.Насирзаде
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