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СНГ 06.06.2023 17:32

Шойгу считает, что попытки наступления ВСУ сорваны

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что попытки наступления вооруженных сил Украины (ВСУ) сорваны, противник остановлен.

Он заявил, что ВСУ не добились своих целей и понесли "значительные и несопоставимые потери".

По его словам, ВСУ за последние три дня боевых действий потеряли до 3715 военнослужащих, 52 танка, 207 боевых бронированных машин, 134 автомобиля, пять самолетов, два вертолета, 48 орудий полевой артиллерии и 53 беспилотных летательных аппарата.

В свою очередь, потери российской стороны Шойгу оценивает в 71 погибших, 210 получили ранения, подбиты 15 танков, девять боевых машин пехоты, два автомобиля и девять орудий.

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Тэги: РОССИЯ, МИНОБОРОНЫ, ВСУ, ПОПЫТКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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