SEC обвинила криптобиржу Coinbase в работе без регистрации

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США предъявила обвинения криптовалютной бирже Coinbase Inc., контролируемой Coinbase Global, в работе без регистрации в качестве биржи, брокера и клирингового агентства, а также продаже ценных бумаг без регистрации их предложения, говорится в пресс-релизе SEC.
"Coinbase заработала миллиарды долларов выручки в том числе за счет получения комиссий по сделкам от инвесторов, лишенных ею тех отчетов и защиты, которые предполагает регистрация, и поэтому подвергнутых значительному риску", - отмечается в иске SEC к Coinbase Inc. и Coinbase Global.
Накануне регулятор обвинил другую криптовалютную биржу, Binance Holdings Inc., и ее основателя Чанпэна Чжао в 13 случаях нарушений правил работы с ценными бумагами.
Котировки акций Coinbase Global снижаются на 20% на предварительных торгах во вторник.
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