НАТО удовлетворяет запросы Молдовы в оборонной сфере, уважая принцип ее нейтралитета - заместитель генсека альянса

НАТО помогает обеспечивать безопасность Молдове, при этом уважая принцип ее нейтралитета, заявил заместитель генерального секретаря альянса Мирча Джоанэ на встрече с министром иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску во вторник в Брюсселе.

"Молдова вкладывается в систему евроатлантической безопасности. НАТО помогает обеспечивать безопасность республики, при этом полностью уважая ее статус конституционного нейтралитета", - сказал Джоанэ, которого цитирует пресс-служба молдавского МИД.

По его словам, альянс оказывает поддержку Молдове на основании ее запроса: помогает укреплять оборонные ведомства, сферу кибербезопасности и стратегических коммуникаций.

"Страны-члены НАТО полностью поддерживают европейский курс Молдовы и готовы помогать ей в процессе реформ. Будущее Молдовы - в семье европейских демократий. Сегодня это важно, как никогда, а наше сотрудничество еще не было таким тесным, как сегодня. И мы рассчитываем в дальнейшем укреплять партнерство", - сказал Джоанэ.

Он добавил, что Молдова приглашена наряду с другими партнерами НАТО для участия в саммите альянса, который состоится 11-12 июля в Вильнюсе.

Попеску в ходе встречи высказался за активизацию сотрудничества с НАТО.

"Сотрудничество Молдовы с НАТО поможет закрепить республику в европейском пространстве. Североатлантический альянс на протяжении тридцати лет всегда поддерживал демократию, процесс реформ, покой и стабильность в Молдове", - подчеркнул Попеску.

По его словам, "Молдове очень важно укреплять связи с международными партнерами", и потому руководство страны "планирует продолжить совместную работу с НАТО в будущем", что "поможет укрепить демократию в Молдове".