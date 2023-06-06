Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8233 RUR   0.0211 GBR   2.1174 TRY   0.0793

Цена на нефть

05.06 $/bbl +/- WTI 72.15 +0.41 Brent 76.71 +0.58

Дальнее зарубежье 06.06.2023 21:00

НАТО удовлетворяет запросы Молдовы в оборонной сфере, уважая принцип ее нейтралитета - заместитель генсека альянса

НАТО помогает обеспечивать безопасность Молдове, при этом уважая принцип ее нейтралитета, заявил заместитель генерального секретаря альянса Мирча Джоанэ на встрече с министром иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску во вторник в Брюсселе.

"Молдова вкладывается в систему евроатлантической безопасности. НАТО помогает обеспечивать безопасность республики, при этом полностью уважая ее статус конституционного нейтралитета", - сказал Джоанэ, которого цитирует пресс-служба молдавского МИД.

По его словам, альянс оказывает поддержку Молдове на основании ее запроса: помогает укреплять оборонные ведомства, сферу кибербезопасности и стратегических коммуникаций.

"Страны-члены НАТО полностью поддерживают европейский курс Молдовы и готовы помогать ей в процессе реформ. Будущее Молдовы - в семье европейских демократий. Сегодня это важно, как никогда, а наше сотрудничество еще не было таким тесным, как сегодня. И мы рассчитываем в дальнейшем укреплять партнерство", - сказал Джоанэ.

Он добавил, что Молдова приглашена наряду с другими партнерами НАТО для участия в саммите альянса, который состоится 11-12 июля в Вильнюсе.

Попеску в ходе встречи высказался за активизацию сотрудничества с НАТО.

"Сотрудничество Молдовы с НАТО поможет закрепить республику в европейском пространстве. Североатлантический альянс на протяжении тридцати лет всегда поддерживал демократию, процесс реформ, покой и стабильность в Молдове", - подчеркнул Попеску.

По его словам, "Молдове очень важно укреплять связи с международными партнерами", и потому руководство страны "планирует продолжить совместную работу с НАТО в будущем", что "поможет укрепить демократию в Молдове".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МОЛДОВА, НАТО, ПОЗИЦИЯ


Похожие новости


НАТО планирует увеличить поддержку Молдове В НАТО заявили, что Молдове пора сделать выбор между Россией и Европой НАТО будет помогать Молдове с учетом ее нейтрального статуса – Джоанэ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az