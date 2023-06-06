Блинкен рассчитывает в ближайшие недели посетить Китай

Госсекретарь США Энтони Блинкен планирует в течение ближайших недель совершить отложенный ранее в этом году визит в Китай, сообщает во вторник Bloomberg со ссылкой на американские источники.

По их информации, Блинкен собирается провести в Пекине переговоры с высокопоставленными китайскими руководителями, причем не исключается и встреча с председателем КНР Си Цзиньпином.

Изначально Блинкен планировал посетить КНР в феврале 2023 года, однако перенес визит на более позднее время в связи с инцидентом с китайским аэростатом, обнаруженным над США. Американская сторона утверждала, что летательный аппарат собирал разведданные. Пекин же заверял, что это не так. В итоге американские военные сбили аэростат.

Этот инцидент, как отмечали наблюдатели, осложнил и без того непростые отношения между США и Китаем.