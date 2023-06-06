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Дальнее зарубежье 06.06.2023 23:00

Блинкен рассчитывает в ближайшие недели посетить Китай

Госсекретарь США Энтони Блинкен планирует в течение ближайших недель совершить отложенный ранее в этом году визит в Китай, сообщает во вторник Bloomberg со ссылкой на американские источники.

По их информации, Блинкен собирается провести в Пекине переговоры с высокопоставленными китайскими руководителями, причем не исключается и встреча с председателем КНР Си Цзиньпином.

Изначально Блинкен планировал посетить КНР в феврале 2023 года, однако перенес визит на более позднее время в связи с инцидентом с китайским аэростатом, обнаруженным над США. Американская сторона утверждала, что летательный аппарат собирал разведданные. Пекин же заверял, что это не так. В итоге американские военные сбили аэростат.

Этот инцидент, как отмечали наблюдатели, осложнил и без того непростые отношения между США и Китаем.

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Тэги: США, ГОСДЕП, КИТАЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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