Финляндия вышлет девять российских дипломатов

Власти Финляндии приняли решение выслать девять дипломатов, работающих в посольстве России в Хельсинки, сообщают европейские СМИ со ссылкой на канцелярию финского президента. В администрации президента Финляндии указали, говоря о дипломатах, что "их действия нарушают Венскую конвенцию о дипломатических сношениях". В офисе также добавили, что проинформируют российского посла о своем решении. По версии финской стороны, высылаемые сотрудники российского посольства занимались разведдеятельностью.

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