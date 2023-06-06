Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8233 RUR   0.0211 GBR   2.1174 TRY   0.0793

Цена на нефть

05.06 $/bbl +/- WTI 72.15 +0.41 Brent 76.71 +0.58

Дальнее зарубежье 06.06.2023 19:40

Финляндия вышлет девять российских дипломатов

Власти Финляндии приняли решение выслать девять дипломатов, работающих в посольстве России в Хельсинки, сообщают европейские СМИ со ссылкой на канцелярию финского президента.

В администрации президента Финляндии указали, говоря о дипломатах, что "их действия нарушают Венскую конвенцию о дипломатических сношениях".

В офисе также добавили, что проинформируют российского посла о своем решении.

По версии финской стороны, высылаемые сотрудники российского посольства занимались разведдеятельностью.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ФИНЛЯНДИЯ, РОССИЯ, ДИПЛОМАТЫ, ВЫСЫЛКА


Похожие новости


Россия сокращает взаимное с Финляндией консульское присутствие Банковские счета дипмиссии Финляндии в России заморожены - МИД Финляндия нашла альтернативу российскому топливу  Финляндия заморозила российские активы почти на €200 млн Президент Финляндии о событиях в Украине: этому не видно конца В МИД России сочли экстремистской выходкой сожжение российского флага на массовом шествии в Хельсинки Премьер Финляндии поддержала строительство частичного заграждения на восточной части границы с Россией Финляндия намерена частично отгородиться от России забором Финляндия ограничила прием заявок от россиян на визы, но не будет устанавливать полного запрета на въезд туристов из РФ Финляндия и Швеция могут выбрать разный путь движения внутри НАТО, симметрично этому будут предприниматься ответные шаги РФ - Медведев

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az