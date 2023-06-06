Баку и Рим обсудили перспективы сотрудничества между ВМС двух стран

Командующий ВМС Азербайджана вице-адмирал Субхан Бакиров во вторник в рамках визита в Италию провел встречу с командующим ВМС этой страны адмиралом Энрико Кредендино.

"В ходе встречи состоялся обстоятельный обмен мнениями о перспективах развития сотрудничества в военной, военно-образовательной и других областях между военно-морскими силами двух стран, а также по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес", - говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

Н.Аббасова