Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу на границе с Арменией и в Карабахе - Минобороны Азербайджана

Минобороны Азербайджана сообщает об очередном обстреле позиций азербайджанской армии со стороны армянских военных на границе и незаконных армянских вооруженных формирований (НВФ) в Карабахском регионе.

"Подразделения ВС Армении 6 июня с 11:40 до 16:50 со своих позиций, расположенных в направлении населенного пункта Гараиман Басаркечерского района с перерывами обстреливали позиции Азербайджанской Армии, расположенные в направлении населенного пункта Астаф Дашкесанского района. Обстрел велся из стрелкового оружия", - сообщает пресс-служба ведомства.

Кроме того, отмечает Минобороны, армянские незаконные вооруженные формирования (НВФ) в зоне временной дислокации российских миротворцев на территории Азербайджана в 16:25 вторника обстреляли позиции ВС Азербайджана, расположенные в направлении Агдамского района.

Подразделениями азербайджанской армии по всем указанным направлениям были предприняты адекватные ответные меры.

"Также члены армянских НВФ предприняли попытку установки долговременных фортификационных сооружений перед позициями азербайджанской армии в направлениях Шушинского, Ходжавендского и Агдамского района. Однако, в результате неотложных мер со стороны азербайджанских военных, эти работы были немедленно прекращены", - отмечает оборонное ведомство.

Н.Аббасова