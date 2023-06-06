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Дальнее зарубежье 06.06.2023 20:30

Парламент Болгарии утвердил сформированное на ротационной основе правительство

Парламент Болгарии во вторник утвердил новый состав правительства, предложенный двумя противоборствующими партиями, сообщают европейские СМИ.

Партия "Граждане за демократическое развитие Болгарии" (ГЕРБ) экс-премьера Болгарии Бойко Борисова, которая одержала победу на выборах в апреле, и проевропейская коалиция "Продолжаем перемены - Демократическая Болгария" договорились сформировать правительство, в котором пост премьера будет переходящим.

Члены болгарского парламента большинством голосов одобрили избрание 60-летнего основателя "Продолжаем перемены" Николая Денкова премьером. В ходе отдельного голосования законодатели утвердили состав кабмина, в котором пост заместителя главы правительства и главы МИД Болгарии заняла 44-летняя представительница ГЕРБ Мария Габриэль.

Отмечается, что через девять месяцев Денков и Габриэль поменяются своими постами.

В конце мая Габриэль сообщила, что две коалиции выработали формулу, основанную на разуме, а не на эмоциях. Она предполагает руководство правительством на ротационной основе.

Пятые за два года парламентские выборы прошли в Болгарии 2 апреля. На них, так же как и на предыдущих, ни одной коалиции и партии не удалось получить количество мест, необходимое для формирования устойчивого большинства.

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Тэги: БОЛГАРИЯ, ПАРЛАМЕНТ, ПРАВИТЕЛЬСТВО


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