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Дальнее зарубежье 06.06.2023 21:15

Инвесторы вывели более $800 млн с криптобирж Binance и Coinbase после обвинений со стороны SEC

Инвесторы за 24 часа вывели $791,6 млн с криптовалютной биржи Binance, сообщила в Twitter исследовательская фирма Nansen.

Чистый отток криптовалюты эфир (ethereum) с площадок Binance и Binance US составил $778,6 млн и $13 млн соответственно.

Накануне Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США обвинила Binance Holdings Inc. и ее основателя Чанпэна Чжао в 13 случаях нарушений правил работы с ценными бумагами.

Кроме того, инвесторы вывели более $57,5 млн, не считая биткойнов, c криптобиржи Coinbase после новостей о подаче иска со стороны SEC по обвинениям в работе без регистрации в качестве биржи, брокера и клирингового агентства.

Акции Coinbase Global дешевеют на 11,8% на торгах во вторник.

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Тэги: США, КРИПТОБИРЖИ, ФИНАНСЫ, ОТТОК

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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