ВБ сохранил прогноз роста ВВП Азербайджана на 2023-2025гг

Всемирный банк (ВБ) рост ВВП Азербайджана на 2023 год прогнозирует на уровне 2,2%.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно июньскому докладу ВБ «Global Economic Prospects», рост ВВП Азербайджана в 2024 году по оценкам банка составит 2,5%, в 2025г – 2,6%.

В целом, июньские прогнозы по темпам роста ВВП Азербайджана на 2023-2025гг полностью соответствуют прогнозам ВБ, опубликованным в апреле 2023 года.

Таким образом, ВБ подтвердил, что среднегодовые темпы роста ВВП Азербайджана в 2023-2025гг будут на уровне до 2,5%.

Правительство Азербайджана на 2023 год прогнозирует рост ВВП на уровне 1,8%, в 2024г – 4,1%, в 2025г – 3,7%.

В 2022 году рост ВВП Азербайджана составил 4,6%.

Р.Ахмедов