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Внешняя политика 06.06.2023 21:03

Баку ждет от Еревана проявления политической воли для устранения разногласий по 3 трекам мирного договора - Байрамов

Баку ждет от Еревана проявления политической воли для устранения разногласий по трем направлениям, формирующим повестку двусторонних дискуссий по мирному договору, заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

"Переговоры по тексту мирного соглашения проходят в рамках процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Переговоры, проведенные в последние недели в Вашингтоне, Брюсселе, Москве и Кишиневе, позволили лучше понять позиции сторон. Азербайджан ожидает от Армении проявления политической воли для устранения разногласий по трем конкретным направлениям, формирующим повестку двусторонних обсуждений", - заявил Байрамов, выступая во вторник в Австрии в ходе специального заседания Постоянного совета ОБСЕ.

В этом контексте Байрамов, слова которого приводит пресс-служба МИД Азербайджана, указал на продолжение незаконного военного присутствия Армении на суверенных территориях Азербайджана, последовательное вмешательство "во внутренние дела нашей страны", препятствование диалогу между центральными органами властями Азербайджана и местными жителями армянского происхождения Карабахского региона и на проведение кампании очернения на международном уровне, в том числе в рамках ОБСЕ.

Глава МИД подчеркнул, что все это "является главным препятствием на пути переговоров по межгосударственной нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией".

Байрамов добавил, что Баку "полон решимости реинтегрировать этнических армян, проживающих в Карабахском регионе, в политико-правовое, экономическое и социальное пространство Азербайджана в качестве равноправных граждан".

В этом контексте он подчеркнул необходимость строго соблюдения обязательств не вмешиваться во внутренние дела государств, не вредить интеграции лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, не разжигать сепаратизм на территории сопредельных государств.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, МИД, ОЖИДАНИЯ


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