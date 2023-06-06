Минэнерго США повысило прогноз цены Brent на 2023г до $79,54/барр

Минэнерго США повысило ожидания по цене нефти сорта Brent на 2023 год с $78,65/барр. до $79,54/барр., говорится ежемесячном прогнозе управления энергетической информации (EIA) ведомства.
Оценка стоимости Brent на 2024 год выросла более резко - с $74,47/барр. до $83,51/барр.
Средняя спотовая цена Brent в мае, по данным ведомства, составляла $76/барр., что на $9 ниже, чем аналогичный показатель по итогам апреля.
При этом в отчете подчеркивается, что EIA приняло решение пересмотреть прогноз спотовых цен на нефть в связи с решением ОПЕК+ на встрече 4 июня.
"Мы прогнозируем небольшое сокращение мировых запасов нефти в каждом из последующих пяти кварталов, что окажет давление на цены, особенно в конце 2023-го и начале 2024 годов", - подчеркивает министерство.
Как сообщалось, страны ОПЕК+ на минувшем собрании 4 июня приняли решение о снижении уровня квот по добыче нефти на 2024 год - на 1,4 млн б/с, до 40,46 млн б/с. Кроме того, участники альянса, объявившие ранее о добровольном сокращении своей добычи суммарно на 1,66 млн б/с, продлили эти обязательства на следующий год.
Также Саудовская Аравия сообщила, что в июле добровольно снизит нефтепроизводство еще на 1 млн б/с в дополнение к сокращению на 500 тыс. б/с, которое продлится до конца следующего года. Таким образом, добыча нефти страны в следующем месяце составит около 9 млн б/с.
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