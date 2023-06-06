Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8233 RUR   0.0211 GBR   2.1174 TRY   0.0793

Цена на нефть

05.06 $/bbl +/- WTI 72.15 +0.41 Brent 76.71 +0.58

Дальнее зарубежье 06.06.2023 21:45

Почти 1 млн человек участвовали в протестах против пенсионной реформы во Франции

Более 900 тыс. человек приняли участие во вторник в акциях протеста против пенсионной реформы во Франции, сообщили в профсоюзе Всеобщая конфедерация труда.

По его оценке, в Париже количество участников достигло 300 тыс. человек.

При этом, в МВД Франции сообщили, что по данным властей по всей стране на улицы вышло около 280 тыс. человек, примерно 30 тыс. из них - в столице.

По информации парижской полиции, в ходе акций протеста во вторник задержаны 17 человек. Сообщается об отдельных случаях беспорядков, поджогах мусорных баков.

Во Франции во вторник прошел 14-й общенациональный день протестов против пенсионной реформы, которая предполагает увеличение возраста выхода на пенсию до 64 лет.

Парламентская группа Liot, объединяющая депутатов левоцентристского и правоцентристского толка, представит 8 июня законопроект, который нацелен на отмену повышения пенсионного возраста до 64 лет.

16 марта правительство Франции приняло решение провести пенсионную реформу, предусматривающую повышение возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет, в обход голосования в Национальном собрании, используя конституционную статью 49.3. Оппозиционные фракции нижней палаты парламента выдвинули 20 марта два вотума недоверия правительству. Оба раза им не удалось набрать нужного количества голосов.

15 апреля президент Франции Эмманюэль Макрон подписал закон о пенсионной реформе, вызвавшей в последние месяцы волну акций протеста в стране.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ФРАНЦИЯ, ПЕНСИЯ, РЕФОРМА, ПРОТЕСТЫ


Похожие новости


Конституционный совет Франции утвердил пенсионную реформу Во Франции протесты против пенсионной реформы вылились в серьезные беспорядки Макрон рассчитывает, что вызвавшая протесты во Франции пенсионная реформа вступит в силу до конца 2023 года Во Франции против пенсионной реформы на протесты вышли до 1 млн человек Олланд после выхода на пенсию будет получать 15 тыс. евро в месяц - Елисейский дворец

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az