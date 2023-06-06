Почти 1 млн человек участвовали в протестах против пенсионной реформы во Франции

Более 900 тыс. человек приняли участие во вторник в акциях протеста против пенсионной реформы во Франции, сообщили в профсоюзе Всеобщая конфедерация труда.
По его оценке, в Париже количество участников достигло 300 тыс. человек.
При этом, в МВД Франции сообщили, что по данным властей по всей стране на улицы вышло около 280 тыс. человек, примерно 30 тыс. из них - в столице.
По информации парижской полиции, в ходе акций протеста во вторник задержаны 17 человек. Сообщается об отдельных случаях беспорядков, поджогах мусорных баков.
Во Франции во вторник прошел 14-й общенациональный день протестов против пенсионной реформы, которая предполагает увеличение возраста выхода на пенсию до 64 лет.
Парламентская группа Liot, объединяющая депутатов левоцентристского и правоцентристского толка, представит 8 июня законопроект, который нацелен на отмену повышения пенсионного возраста до 64 лет.
16 марта правительство Франции приняло решение провести пенсионную реформу, предусматривающую повышение возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет, в обход голосования в Национальном собрании, используя конституционную статью 49.3. Оппозиционные фракции нижней палаты парламента выдвинули 20 марта два вотума недоверия правительству. Оба раза им не удалось набрать нужного количества голосов.
15 апреля президент Франции Эмманюэль Макрон подписал закон о пенсионной реформе, вызвавшей в последние месяцы волну акций протеста в стране.
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