Хоган и Мирзоян обсудили ключевые вопросы процесса нормализации отношений между Ереваном и Баку

Ключевые вопросы процесса нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном обсудили в телефонном разговоре во вторник глава МИД Армении Арарат Мирзоян и исполняющий обязанности заместителя госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дерек Хоган.

"Стороны обсудили вопросы региональной безопасности и стабильности. В преддверии запланированных в Вашингтоне обсуждений (встреча глав МИД Армении и Азербайджана 12 июня - ИФ) были рассмотрены ключевые вопросы процесса нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, включая делимитацию и безопасность границ. Министр Мирзоян подчеркнул необходимость обеспечения максимально возможной определенности в процессе делимитации, в частности, важность приверженности картам 1975 года", - заявили в пресс-службе МИД Армении.

Глава МИД Армении подчеркнул необходимость исключения угрозы применения силы и взаимного уважения территориальной целостности.