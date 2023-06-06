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Регион 06.06.2023 23:20

Хоган и Мирзоян обсудили ключевые вопросы процесса нормализации отношений между Ереваном и Баку

Ключевые вопросы процесса нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном обсудили в телефонном разговоре во вторник глава МИД Армении Арарат Мирзоян и исполняющий обязанности заместителя госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дерек Хоган.

"Стороны обсудили вопросы региональной безопасности и стабильности. В преддверии запланированных в Вашингтоне обсуждений (встреча глав МИД Армении и Азербайджана 12 июня - ИФ) были рассмотрены ключевые вопросы процесса нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, включая делимитацию и безопасность границ. Министр Мирзоян подчеркнул необходимость обеспечения максимально возможной определенности в процессе делимитации, в частности, важность приверженности картам 1975 года", - заявили в пресс-службе МИД Армении.

Глава МИД Армении подчеркнул необходимость исключения угрозы применения силы и взаимного уважения территориальной целостности.

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Тэги: АРМЕНИЯ, МИД, США, ГОСДЕПАРТАМЕНТ


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