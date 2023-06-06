США не хотят эскалации конфликта в Украине, в особенности в ядерной сфере

Администрация США не хочет эскалации конфликта в Украине, в частности, в ядерной сфере, заявил во вторник представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

"Президент США Джо Байден был чрезвычайно последователен в своей позиции о том, что мы не хотим видеть эскалации этих военных действий, и, особенно, в ядерном плане", - сказал Кирби на брифинге.

Так он ответил на вопрос о планах по передаче Украине F-16 и о способности данной модели самолетов нести ядерное оружие. Кирби заверил, что F-16 в случае передачи Киеву потребуются для обороны украинской территории.

Кроме того, по его мнению, это "не США разбрасываются безответственными заявлениями о ядерном оружии", а российская сторона.