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Дальнее зарубежье 06.06.2023 23:44

США не хотят эскалации конфликта в Украине, в особенности в ядерной сфере

Администрация США не хочет эскалации конфликта в Украине, в частности, в ядерной сфере, заявил во вторник представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

"Президент США Джо Байден был чрезвычайно последователен в своей позиции о том, что мы не хотим видеть эскалации этих военных действий, и, особенно, в ядерном плане", - сказал Кирби на брифинге.

Так он ответил на вопрос о планах по передаче Украине F-16 и о способности данной модели самолетов нести ядерное оружие. Кирби заверил, что F-16 в случае передачи Киеву потребуются для обороны украинской территории.

Кроме того, по его мнению, это "не США разбрасываются безответственными заявлениями о ядерном оружии", а российская сторона.

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Тэги: США, БЕЛЫЙ/ДОМ, РОССИЯ, УКРАИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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