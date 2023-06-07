Инвесторы вывели более $800 млн с криптобирж Binance и Coinbase после обвинений со стороны SEC

Инвесторы за 24 часа вывели $791,6 млн с криптовалютной биржи Binance, сообщила в Twitter исследовательская фирма Nansen.
Чистый отток криптовалюты эфир (ethereum) с площадок Binance и Binance US составил $778,6 млн и $13 млн соответственно.
Накануне Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США обвинила Binance Holdings Inc. и ее основателя Чанпэна Чжао в 13 случаях нарушений правил работы с ценными бумагами.
Кроме того, инвесторы вывели более $57,5 млн, не считая биткойнов, c криптобиржи Coinbase после новостей о подаче иска со стороны SEC по обвинениям в работе без регистрации в качестве биржи, брокера и клирингового агентства.
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